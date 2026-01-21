В Астраханской области в 2026 году планируют ввести 615 тыс. кв. метров жилья

В 2026 году в Астраханской области планируют ввести в эксплуатацию 615 тыс. кв. метров жилья, включая 200,7 тыс. кв. метров многоквартирных домов и 414,3 тыс. кв. метров индивидуального жилья, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на минстрой региона.

Планы на текущий год совпадают с показателями, установленными на 2025 год. В прошлом году в регионе объем ввода жилья вырос на 21% по сравнению с 2024 годом и составил 726 тыс. кв. м. При этом плановый показатель составлял 615 тыс. кв. м.

Ранее губернатор региона Игорь Бабушкин отметил, что решение вопроса ветхого жилья продолжается. За прошедший год более тысячи жителей переехали в новое жилье, а объем аварийного жилищного фонда сократился почти на 14 тыс. кв. м.

