Ростехнадзор не смог наказать за долги директора банкротящегося МП «Ерзовское»

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Нижне-Волжского управления Ростехнадзора на решение о привлечении к административной ответственности директора МП «Ерзовское» Александры Кузьминой. Поводом к судебному разбирательству стало нарушение порядка предоставления обеспечения по оплате газа, следует из постановления инстанции от 15 января 2026 года.

МП «Ерзовское» находится в процессе банкротства. 21 апреля 2025 года ПАО «Волгоградэнергосбыт» уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве МП «Ерзовское». 7 мая 2025 года ПАО «Волгоградэнергосбыт» подало иск в суд. ПАО требовало 25,7 млн руб. 20 октября 2025 года МП «Ерзовское» было признано банкротом, введена процедура наблюдения до 15 января 2026 года, назначен временный управляющий Михаил Статюх. 28 октября 2025 года администрация Ерзовского городского поселения обжаловала решение о введении наблюдения, но апелляция оставила жалобу без удовлетворения.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Волгоградской области установил, что МП «Ерзовское» задолжало ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 18,5 млн руб. за поставку газа за несколько месяцев 2024 и 2025 годов. Поставщик попросил гарантии оплаты — предоставить обеспечение исполнения обязательств. В установленные сроки после получения уведомления муниципальное предприятие требование не выполнило.

Согласно материалам дела, с 8 мая по 12 июля 2025 года (от момента получения уведомления до окончания срока предоставления обеспечения) директор МП госпожа Кузьмина предприняла конкретные шаги для погашения задолженности. Она направила обращения главе Ерзовского городского поселения и в городскую думу с просьбой предоставить муниципальную гарантию или дать согласие на получение банковской. Но парламент отказал в предоставлении гарантии из-за отсутствия средств в бюджете. Администрация поселения промолчала. Директор МП «Ерзовское» также обращалась в банки, где у предприятия открыты счета, с запросами на кредит, но ответов не поступило.

Финансовое положение предприятия было тяжелым, выяснил суд. По состоянию на сентябрь 2025 года в отношении МП «Ерзовское» возбудили 24 исполнительных производства на общую сумму 48,3 млн руб. В период требования с МП обеспечения обязательств у предприятия были арестованы расчетные счета на сумму 57,4 млн руб. При таких обстоятельствах получение банковской гарантии на сумму свыше 18 млн руб. суд счел объективно невозможным. При этом предприятие активно работало над взысканием собственной дебиторской задолженности, которая составляла 60,8 млн руб. С начала 2024 года предприятие погасило в пользу поставщика 17,7 млн руб.

Апелляционный суд пришел к выводу, что госпожа Кузьмина не бездействовала, а предпринимала все возможные в ее положении меры для выплаты долга. Состав административного правонарушения не был доказан. Инстанция оставила решение Арбитражного суда без изменений.

