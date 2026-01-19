ВС РФ отказался рассматривать спор о рынке на Маркина в Астрахани

Верховный суд Российской Федерации не принял жалобу предпринимательницы Елены Гусаковой, которая отстаивала свое право на землю и имущество на перекрестке улиц Яблочкова и Маркина в Астрахани, где раньше находился рынок Суд постановил не передавать дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИП Елена Гусакова продолжает отстаивать свое право на землю под бывшим рынком на Маркина

Фото: Нина Шевченко ИП Елена Гусакова продолжает отстаивать свое право на землю под бывшим рынком на Маркина

Фото: Нина Шевченко

Рынок на ул. Маркина был построен в 1998 году, а права на землю и имущество были переданы Елене Гусаковой в 2003 году. После этого она заключила договор аренды, который по истечении срока стал бессрочным. В 2023 году суд удовлетворил иск предпринимательницы о продлении аренды до 2072 года, но в феврале 2024 года это решение было отменено из-за превышения площади участка по сравнению с размером торговых объектов. В марте 2025 года мэрия вручила уведомление о прекращении аренды и сносе 139 киосков Елены Гусаковой, после чего и начались судебные тяжбы.

Параллельно со спором с городской администрацией, госпожа Гусакова судилась с региональным минпромом и ООО «Астраханские ярмарки», получившим право на организацию сезонной ярмарки на месте снесенного в апреле прошлого года рынка. Она требовала запретить новому оператору использовать ее имущество. Арбитражный суд Астраханской области отказал в удовлетворении исков, указав, что имущество является движимым и не требует особой защиты, а передача земли была оформлена в соответствии с законом.

С августа 2025 года Елена Гусакова ведет спор по поводу отказа минпрома в проведении универсальной сезонной ярмарки на территории рынка на ул. Маркина. Следующее слушание по делу назначено на 30 января. Кроме того, Елена Гусакова вместе с двумя другими предпринимателями Гафуром Гусейновым и Магомедом Анаражабовым сейчас оспаривают в апелляции отказ суда первой инстанции признавать решение мэрии о сносе киосков незаконным.

ООО «На Маркина», которое принадлежит госпоже Гусаковой, по данным ЕГРЮЛ, находится в процессе ликвидации.

Нина Шевченко