Экс-глава Вольского района Андрей Татаринов задержан по обвинению в коррупции

В Саратовской области бывший глава Вольского района Андрей Татаринов задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия. СУ СКР по региону квалифицирует его действия по статьям 285 и 286 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Татаринов возглавлял Вольский район Саратовской области в 2021-2025 годах

Фото: Администрация Вольского района Андрей Татаринов возглавлял Вольский район Саратовской области в 2021-2025 годах

Следствием установлено, что с августа 2021 по февраль 2025 года Адей Татаринов, будучи главой района, игнорировал технические заключения о аварийном состоянии жилых домов и обращения граждан. Это привело к задержке признания жилья непригодным для проживания и исключению его из программы переселения, утверждают в СКР

Обвиняемый был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Решается вопрос о применении меры пресечения. В ходе расследования продолжаются следственные действия по сбору доказательств.

Ранее, в 2020 году, когда Андрей Татаринов занимал пост главы города Шиханы, он дал согласие на незаконную добычу природных ресурсов без лицензии, что привело к ущербу интересам общества и государства. Расследование продолжается.

Никита Маркелов