Скверное дело

Прокуратура Пензенской области и мэрия Пензы подали в региональный Арбитражный суд иск об аннулировании приватизации сквера Дзержинского. Несколько лет назад РЖД продали землю под ним компании самого богатого депутата городской думы Дмитрия Акимова. Затем участок разделили на два и перепродали другой компании политика. Прокуратура указывает, что РЖД не имело права отдавать спорную землю в частные руки. Градозащитники напоминают: сквер возле железнодорожного вокзала больше 100 лет был территорией общего пользования.

Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг и администрация Пензы подали в Арбитражный суд (АС) Пензенской области иск к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), ООО «Пензенский завод силового оборудования» (ПЗСО, ранее ООО «Акелло») и ООО «Березовая роща». Причиной послужила продажа расположенного возле железнодорожного вокзала «Пенза I» сквера им. Дзержинского. Покупателем стала компания депутата Пензенской городской думы Дмитрия Акимова («Единая Россия»). Третьими лицами в процессе участвуют управление муниципального имущества Пензы, региональное министерство градостроительства и архитектуры, а также областное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Прокуратура требует признать недействительными две сделки: между РЖД и «Акелло», а также между «Акелло» и «Березовой рощей». Последние две организации поровну принадлежат Дмитрию и Ирине Акимовым. В исковом заявлении указано, что 13 января 2023 года ООО «Акелло» купило у РЖД участок площадью 14,87 кв. м (ориентир ул. Московская, 116, ул. Октябрьская, 2). Там расположен сквер им. Феликса Дзержинского — территория общего пользования с разрешенным видом использования «размещение дворца культуры и сквера».

4 июня 2023 года «Акелло», предварительно разделив землю на два участка, продало сквер ООО «Березовая роща». Прокуратура уточнила, что первую из оспариваемых сделок заключили со стоимостью 13,22 млн руб., вторую — 13,6 млн руб. Ведомство требует расторгнуть договоры, признать их последствия недействительными и возвратить указанные суммы продавцам — РЖД и ПЗСО (правопреемник «Акелло»).

Иск рассматривает судья Галина Алексина. В 2024 году она вынесла решение по подобному делу — о деприватизации санатория Володарского. Судья встала на сторону истца. Сделки о продаже и перепродаже комплекса аннулировали, санаторий вернули в госсобственность.

Дмитрий Акимов — лидер среди городских депутатов по декларированному доходу. В 2021 году (последние открытые данные) господин Акимов заработал 309,16 млн руб. Супруга политика задекларировала доход 20,8 млн руб. Также часть недвижимости семьи Акимовых записана на троих несовершеннолетних детей — одному из них имущество принесло 7 тыс., руб, остальным ничего. ООО «Пензенский завод силового оборудования» основан Дмитрием и Ириной Акимовыми в августе 2001 года (Rusprofile). Виды деятельности: производство деревянной тары, электро- и металлообрабатывающего оборудования, офисной мебели, перевозки. В компании официально работают 19 человек. До 2018 года организацией руководил господин Акимов, в сентябре передал полномочия Максиму Левину. 2024 год общество закончило с выручкой 82 млн руб. (+37% год к году), прибылью 2 млн руб. (-78%), стоимость компании составила 34 млн руб. (+6%). По объему выручки ПЗСО занимает 11-е место в регионе и 925-е в РФ, при этом оборот ПЗСО почти в два раза ниже среднего показателя по отрасли. Также на конец 2024 года у компании была высокая долговая нагрузка (Rusprofile), данных за 2025 год пока нет. ООО «Березовая роща» существует с декабря 2020 года, специализируется на работе санаторно-курортных организаций. Помимо соответствующих основному профилю ОКВЭДов, компания имеет право на оказание медицинских и стоматологических услуг. Организацию основали Роман Стародубов, Денис Ефремов, Светлана Морозова и Федерация профсоюзов Пензенской области. С ноября 2022 до июня 2023-го компанией владела нынешний директор Гульнар Агишева. Сегодня владельцы организации — Дмитрий и Ирина Акимовы. В конце 2024 года у «Березовой рощи» не было выручки, убыток составил 420 тыс. руб. (-40% год к году, данные Rusprofile). Стоимость компании оказалась отрицательной (-710 тыс. руб.).

Прокуратура также ходатайствовала о наложении обеспечительных мер на землю под сквером. Судья Алексина удовлетворила требование. Росреестру запретили регистрировать какие-либо действия с участками, а «Березовой роще» и другим организациям, учреждениям — проводить в сквере строительные, земляные работы и рубить деревья.

Первое судебное заседание назначили на 10 февраля. Связаться с Дмитрием Акимовым «Ъ» не удалось.

До революции территория также была местом общего пользования — Ярмарочной площадью. В 1920-е годы там основали Октябрьский сквер. «Это публичное пространство существует более 100 лет. По Земельному кодексу такие территории вообще не подлежат приватизации, и на генеральном плане города это всегда была зона зелёных насаждений общего пользования»,— рассказал «Ъ» градозащитник Станислав Блинов. Изначально сквер продали вместе с участком, на котором стоял ДК железнодорожников им. Феликса Дзержинского. Позднее здание передали РПЦ — сегодня в нем располагается Богоявленская церковь.

«Когда участок продали Акимову, поменяли функциональную зону в генплане Пензы. Сейчас там зона торговли с правом капитального строительства. Получается, сквер полностью исключили из общего пользования. Хотя и были заявления, что там якобы ничего строить не будут, только лавочки и освещение поставят, но генплан уже изменен под нужды владельцев»,— объяснил господин Блинов.

Собеседник предположил, что целью разделения сквера на два участка могла быть подготовка к перепродаже земли через цепочку посредников. Это затруднило бы процесс оспаривания сделок. Еще одной возможной причиной градозащитник назвал создание более привлекательного для покупателей лота.

По словам господина Блинова, пензенцы реагировали на ситуацию со сквером крайне негативно. Особенное возмущение вызвало то, что территорию огородили забором. До этого горожане жаловались на отсутствие освещения и запущенность сквера. На сегодняшний день участок огорожен профлистом. «Как мне говорят, практически весь вырубили ясень. Но в Пензе проблема с ясеневой златкой, предписано все ясени убрать. В сквере в основном они и были. Но что именно там рубят, мы не знаем — территория закрыта»,— рассказал собеседник.

