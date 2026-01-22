Снести четыре аварийных дома предлагают в Саратове за 11 миллионов рублей

Администрация Ленинского района Саратова объявила аукцион на демонтаж аварийных домов. Карточку заказа «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зеркальная, 3, Яндекс Карты Фото: Зеркальная, 3, Яндекс Карты

Подрядчику предстоит снести по готовым проектам четыре здания. Речь идет о домах по следующим адресам: ул. Зеркальная, 3, 5 и 5А, ул. 2-я Прокатная, 29. Их признали аварийными в 2020 году. Степень износа каждой из построек тогда составляла порядка 70%.

Согласно условиям договора, снести дома нужно до 15 апреля. В обязанности исполнителя входит подготовка территории к демонтажным работам (установка ограждений и освещения, возведение временных построек для рабочих и т. д.), отключение зданий от коммуникаций и последующий демонтаж. Подрядчик должен организовать приемку работ до 2 июня.

Максимальная цена контракта составляет 11 млн руб. Заявки от желающих получить подряд принимают до 30 января. Поставщика назовут 2 февраля.

Дарья Васенина