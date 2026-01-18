Все строится к приостановке

Комитет Госстройнадзора Саратовской области в декабре 2025 года подал сразу три заявления о привлечении к административной ответственности ООО «ПоволжьеСтройИнвест». Компании вменяется неисполнение предписаний надзорного органа, что, помимо штрафов, может повлечь приостановку ее деятельности. Подрядчик задействован в реализации крупных госконтрактов в Саратовской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа саратовского ООО «ПоволжьеСтройИнвест» может быть приостановлена судом

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Работа саратовского ООО «ПоволжьеСтройИнвест» может быть приостановлена судом

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первое заявление комитет Госстройнадзора Саратовской области подал в Арбитражный суд региона 8 декабря 2025 года, через несколько дней на портале «Электронное правосудие» появилось второе, а в конце месяца — третье. Последнее принято к рассмотрению 12 января этого года. Все иски касаются привлечения ООО «ПриволжьеСтройИнвест» к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно кодексу, по этой части статьи предусмотрено наказание за невыполнение в срок предписания строительного надзора: штраф для должностных лиц до 10 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб. Также предусмотрена приостановка работы компании на три месяца. Слушания по спорам назначены на 19 и 28 января, а также на 5 февраля. Детали дел пока не разглашаются.

ООО «ПоволжьеСтройИнвест» учреждено в Саратове в июле 2012 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Организация была основана Евгением Тимофеевым, который был владельцем до марта 2019 года. В октябре 2017 года долю в бизнесе получила Анастасия Черабаева, супруга директора компании Олега Черабаева (занял пост в июне 2016 года). По итогам 2024 года оборот фирмы составил 1 млрд руб., показав рост на 4%, при этом чистая прибыль упала на 50%, достигнув 14 млн руб. Активы компании с 2023 года выросли на 28% и составили 63 млн руб. В портфолио «ПоволжьеСтройИнвест» имеется 39 госконтрактов на сумму 5,8 млрд руб. Основные заказчики: комитет по строительству и инженерной защите администрации Саратова (две закупки на 1,7 млрд руб.), управление капстроительства администрации Энгельсского района Саратовской области (три закупки на 1,05 млрд руб.) и дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО (четыре закупки на 1,67 млрд руб.). По состоянию на ноябрь 2025 года, у юрлица имеется задолженность по налогам в размере 3,1 млн руб.

Сейчас ООО «ПоволжьеСтройИнвест» по двум контрактам строит очистные сооружения в Глебучевом овраге. Первый компания заключила с комитетом по строительству и инженерной защите мэрии Саратова в марте 2025 года. Стоимость контракта на данный момент составляет 671,4 млн руб., изначально — 650,9 млн руб. Второй стоимостью 1,022 млрд руб. был подписан в декабре, по данным ЕИС «Закупки». Первоначально подрядчик предложил 1,046 млрд руб., но 27 декабря стоимость работ снизилась.

На сайте «Госзакупки» отмечается, что работы на первом объекте подрядчик должен был завершить к концу ноября прошлого года. Однако контракт все еще имеет статус «Исполнение». Также заказчик оштрафовал «ПоволжьеСтройИнвест» в августе на 100 тыс. руб., а в декабре на 10 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Сейчас контракт отработан на 631,4 млн руб.

К исполнению второго аналогичного договора компания должна приступить 19 января. Сдать объект требуется в начале ноября этого года.

«ПоволжьеСтройИнвест» получила претензии и по другим контрактам в Балаково, в том числе на 6 млн руб. за благоустройство сквера и 9,2 млн руб. за строительство Дома культуры.

В Саратовской области «ПволжьеСтройИнвест» сейчас работает по еще одному контракту стоимостью 220,7 млн руб.: строит жилой корпус на 68 койко-мест на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов в Балакове. Изначально предполагалось, что здание возведут до конца 2025 года, цена работ тоже была ниже — 187,6 млн руб. Но в срок компания не уложилась: 29 декабря заказчик — управление капитального строительства региона — дважды оштрафовала организацию. За ненадлежащее исполнение обязательств с фирмы взыскивают 18,4 млн руб., а за срыв сроков — 10,4 млн руб. В конце месяца контракт продлили до сентября 2026 года.

ООО «ПоволжьеСтройИнвест» имеет контракты и за пределами Саратовской области. В ЯНАО подрядчик не завершил проектирование и ремонт трех объектов на 1,32 млрд руб. В августе 2023 года он получил контракт на сумму 875 млн руб., по которому должен был разработать проектную документацию и отремонтировать больничный блок в Новом Уренгое к концу 2025 года. Компания получила аванс в 660,6 млн руб., но за два года проект так и не сдала. Контракт исполнен только 302,6 млн руб.

К проектированию и ремонту вокзала в том же городе компания вовсе не приступила после получения аванса в 56,1 млн руб. (полная стоимость 112,3 млн руб.). Контракт был заключен в апреле 2024 года, на его исполнение давалось полтора года. Последнее соглашение на 355,2 млн руб. заключено в сентябре 2024 года на проектирование и капремонт зданий и сооружений ОМВД России «Губкинское» в поселке Пурпе. На все работы давался год, однако сейчас стоимость выполненных работ составляет только 64,8 млн руб.

С мая прошлого года Арбитражный суд ЯНАО рассматривает иск региональной прокуратуры к ООО «ПоволжьеСтройИнвест». Ведомство требует вернуть 30-процентный аванс (39,8 млн руб.) по контракту о ремонте задний ОМВД «Губкинское».

В 2025 году количество исков, поданных к «ПоволжьеСтройИнвесту» контрагентами, выросло до 65, общая сумма требований составила 625 млн руб. Среди заявителей — МКУ Пскова «Специализированный заказчик», который ранее отказался от части требований, но продолжает вести дела в судах. Также в отношении компании был подан банкротный иск, однако он был возвращен из-за нарушения регламента подачи.

Нина Шевченко