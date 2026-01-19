Под нужды военного госпиталя в Саратове закрепили комплекс зданий

ТУ Росимущества в Саратовской области передало в федеральную собственность и закрепило на праве оперативного управления за ФГКУ «428 военный госпиталь» Минобороны России имущественный комплекс.

Росимущество передало военному госпиталю в Саратове 23 тыс. кв. м

Фото: Яндекс карты Росимущество передало военному госпиталю в Саратове 23 тыс. кв. м

В состав переданного имущества входят нежилые здания и земельные участки общей площадью 23,34 тыс. кв. м, расположенные в городе Саратове.

Передача недвижимости направлена на развитие инфраструктуры госпитального комплекса. Имущество будет использоваться для обеспечения медицинских услуг военнослужащим и другим категориям граждан.

Летом 2024 года тогдашний председатель областной думы Михаил Исаев сообщил о начале проверки по вопросу оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции. Ранее боец, проходящий лечение в 428 военном госпитале в Ленинском районе Саратова, жаловался на недостаточный уровень реабилитационных условий. Он указал на отсутствие необходимых тренажеров для восстановления ноги, отказ в выдаче направления в другое учреждение и неисправный лифт. Господин Исаев назвал такое отношение к военнослужащим недопустимым.

В конце мая 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах построить новый военный госпиталь. Он отметил, что существующие медицинские объекты, включая 428-й военный госпиталь на перекрестке улиц Мичурина и Рахова, устарели морально и физически. Некоторые здания были построены до революции, им более 100 лет.

В связи с этим обсуждался проект современного высокотехнологичного учреждения. Предполагалось, что новое военное медучреждение позволит вместить 500 койко-мест и будет создано за два года.

Сообщалось, что поиском земельного участка под госпиталь займутся региональные власти. Однако в сентябре прошлого года член президиума Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов напомнил губернатору Роману Бусаргину о строительстве нового учреждения. Господин Кабанов заявлял, что Роман Бусаргин не может найти в регионе место для госпиталя из-за личной незаинтересованности.

Нина Шевченко