Первый год турналога в Астраханской области принес более 40 млн руб.

В Астраханской области в 2025 году собрали более 40 млн руб. туристического налога. Средства остались в распоряжении муниципалитетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минэк региона.

Фото: Марина Окорокова

Деньги пойдут на благоустройство территорий муниципалитетов, содержание туристической инфраструктуры и организацию событийных мероприятий для привлечения туристов. «В 2025 году внедрение турналога в Астраханской области, несмотря на изначальное недопонимание со стороны владельцев средств размещения, прошло в целом успешно благодаря серии разъяснительных мероприятий министерства экономического развития Астраханской области», — сообщили в ведомстве.

По итогам прошлого года больше всего турналога собрали Астрахань, Ахтубинский муниципальный округ и ЗАТО Знаменск. Налог, напомнили в министерстве, платят организации и лица, оказывающие услуги по размещению туристов.

В Астраханской области туристический налог ввели с 1 января 2025 года. Сбор составляет 1% от стоимости услуг по временному проживанию без НДС. Ежегодно ставку налога будут увеличивать. К 2029 году планируется повысить ставку до 9%.

