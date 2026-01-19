Ирландский «Оллтек» отсудил 20 млн рублей у таможни из-за проверки в Астрахани

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу Центрального таможенного управления на решение о выплате процентов в размере 19,2 млн руб. за незаконное пользование средствами ООО «Оллтек». Информация следует из судебного постановления от 15 января этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

ООО «Оллтек» работает с 1996 года. Компания производит готовые корма для животных. Генеральным директором с 2011 года является Тиран Тагворович Папазян. Учредитель — иностранная организация «Олл-Технолоджи Лимитед» из Ирландии. В компании стабильно работает около 55-60 человек. В 2024 году численность составила 57 человек. Выручка компании в 2024 году достигла 4,98 млрд руб. Этот показатель вырос на 20% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль за 2024 год составила 137 млн руб. В 2023 году компания получила убыток в 9 млн руб.

В начале октября прошлого года Арбитражный суд Москвы вынес решение по заявлению ООО «Оллтек». Суд обязал ЦТУ выплатить компании проценты на сумму излишне уплаченных таможенных платежей. Размер процентов составил 19,2 млн руб. Суд также взыскал с ответчика госпошлину в пользу истца на сумму 418 тыс. руб.

Ранее основанием для иска стала переплата таможенных пошлин. Спор возник после того, как Астраханская таможня провела камеральные проверки товаров ООО «Оллтек» — кормовых добавок «Микосорб» и «Микосорб А+», которые используют для адсорбции микотоксинов в рационах сельскохозяйственных животных и птиц.

Соответствующая классификация позиций позволяла применять льготную ставку НДС в размере 10% и ввозную таможенную пошлину в размере 5%. Но после проверки Астраханская таможня классифицировала импортные добавки как природные полимеры и дополнительно начислила ООО «Оллтек» таможенные платежи.

Под угрозой принудительного взыскания «Оллтек» выплатило доначисленные суммы, после чего подало в суд на Астраханскую таможню. В феврале 2024 года Арбитражный суд Астраханской области признал классификацию Астраханской таможни недействительной. Суд согласился, что кормовые добавки нужно классифицировать как продукты для кормления животных. Позиция таможни о классификации товаров как полимеров была отклонена. Решение устояло в окружном суде. После этого ЦТУ вернуло ООО «Оллтек» излишне взысканные средства и расходы на судопроизводство.

Марина Окорокова