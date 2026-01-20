В Саратовской области более 26 тыс. семей трудно оплачивать коммуналку

В Саратовской области льготники имеют право на компенсацию расходов по ЖКУ. Претендовать на субсидию могут и те, кто испытывает финансовые трудности и не в состоянии оплачивать услуги. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Министр труда и соцзащиты Саратовской области Денис Давыдов

Фото: Саратовская областная Дума Министр труда и соцзащиты Саратовской области Денис Давыдов

Фото: Саратовская областная Дума

Министр труда и соцзащиты Саратовской области Денис Давыдов напомнил, что в Саратовской области льготные категории граждан имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (для граждан от 70 до 80 лет и старше), а также на предоставление субсидии на оплату ЖКХ.

Глава ведомства подчеркнул, что порядок и условия предоставления данных мер поддержки регулируются Жилищным кодексом, федеральными законами, постановлениями, а также рядом региональных нормативных правовых актов.

Наиболее массовой услугой по количеству получателей является компенсация льготникам расходов на ЖКУ. Ее получают ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий и другие. Всего около 30 категорий.

На 1 января 2026 года эту меру поддержки получают более 8,5 тыс. многодетных семей. Средний размер компенсации на ЖКУ у разных льготных категорий за 2025 год составил от 415 руб. до 2,8 тыс. руб.

Другим важным направлением в этой работе господин Давыдов назвал предоставление социальной поддержки по оплате ЖКУ, то есть субсидию, которая предоставляется независимо от наличия у человека льготного статуса и позволяет поддержать тех, для кого платежи за потребленные жилищно-коммунальные ресурсы являются серьезной финансовой нагрузкой. Им возвращают часть потраченных денежных средств - 22%. За 2025 год за назначением субсидии обратились более 26 тыс. семей и одиноко проживающих граждан. Средний размер выплаты в месяц на семью за прошедший год составляет 930 руб. Общая сумма выплаченных гражданам средств за год превышает 298 млн руб.

Татьяна Смирнова