Прокуратура выяснит, почему под Пензой семья отравилась угарным газом

В Колышлейском районе Пензенской области прокуратура начала проверку после инцидента с отравлением угарным газом, в результате которого две женщины погибли, а семь человек, включая 12-летнего ребенка, были госпитализированы, сообщили в ведомстве.

Две женщины погибли при отравлении угарным газом под Пензой

Событие произошло вечером 18 января 2026 года в многоквартирном доме в поселке Колышлей. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, и их состояние стабилизировалось. Угрозы для жизни и здоровья у них нет.

Прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия. Ведомство проверит, как соблюдались правила при использовании газового оборудования, и оценит действия ответственных лиц. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.

По данным регионального СУ СКР погибшими оказались 74-летняя и 19-летняя жительницы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

