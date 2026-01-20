«Тепловое хозяйство» Урюпинска задолжало «Газпрому» 75 млн, директор оштрафован

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Волгоградской области от 17 ноября 2025 года, по которому директора МУП «Тепловое хозяйство городского округа г. Урюпинск» Игоря Димитрова оштрафовали на 40 тыс. руб. за несвоевременную оплату газа ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Об этом говорится в судебном постановлении от 16 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

2 июня прошлого года поставщик топлива потребовал от МУП обеспечить долг в 75,6 млн руб, который образовался с ноября 2024 по март 2025 года. Предприятие не выполнило это требование в срок и не погасило задолженность. Суд первой инстанции оштрафовал директора МУП как должностное лицо на 40 тыс. руб.

В апелляционной жалобе Димитров утверждал, что не предоставил обеспечение, так как долг не превышал нужный для этого порог. Также директор отметил, что предпринял меры для получения банковской гарантии. Суд отклонил эти доводы, указав, что руководитель не обратился к собственнику и не попытался согласовать другой способ обеспечения. Запрос котировок за 65 дней суд счел недостаточным.

МУП «Тепловое хозяйство» создали 20 декабря 2005 года в Урюпинске. Оно производит тепловую энергию для коммунальных нужд. Игорь Димитров возглавляет предприятие с июня 2023 года. Единственный собственник — муниципальное образование в лице администрации городского округа г. Урюпинск. С 23 января 2025 года МУП находится в процессе реорганизации.

Марина Окорокова