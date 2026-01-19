Минпромторг взыскивает с саратовской дочки «Волга Газа» почти 45 млн рублей

Минпромторг РФ взыскивает через суд с саратовского ООО «Газнефтесервис» 25 млн руб. субсидии и 19,8 млн руб. процентов, начисленных с июня 2017 по декабрь 2025 года. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Саратовской области 30 декабря прошлого года, а принят к рассмотрению 17 января. Первое слушание по делу назначено на утро 17 февраля.

ООО «Газнефтесервис» учреждено в апреле 2006 года. Ранее компания была зарегистрирована в Жирновске Волгоградской области, а в январе 2025 года сменила юридический адрес на Саратов. С января 2015 года по май 2022-го юрлицом владела кипрская компания с ограниченной ответственностью «Вудхорст холдингс лимитед». Ей в тот же период также принадлежало ООО «Прикаспийская газовая компания» (ПГК) в Саратове. Обе фирмы аффилированы с британской группой Volga Gas, акционером которой был фонд Baring Vostok Capital Partners.

Затем, по данным ЕГРЮЛ, «Газнефтесервис» и ПГК перешли Владимиру Палию. В феврале 2023 года новым собственником компаний стал Андрей Дмитриев. В июне прошлого года предприятия перешли ООО «Новоузенская нефтяная компания» (ННК). С июля «Газнефтесервис» и ПГК общий директор — Андрей Королев.

В 2014 году на фоне падения цен на нефть Volga Gas пыталась продать свои активы в Саратовской и Волгоградской областях, но год спустя акционеры от сделки отказались.В 2017 году компания ввела в эксплуатацию на Узеньском месторождении в Саратовской области первую в России горизонтальную скважину ERD (Extended Reach Drilling). Проект стоимостью свыше 500 млн руб. «дочка» ООО «ПГК» реализовала за восемь месяцев. По расчетам компании, он должен был окупиться за четыре года.

Кроме того, Volga Gas предлагала региональным властям рассмотреть возможность строительства в Саратовской области газоперерабатывающего завода по аналогии с волгоградским проектом. Завод в Жирновском районе (инвестиции более 400 млн руб., включая 25 млн руб. субсидий Минпромторга) по производству пропан-бутана с безотходной технологией Redox запущен в июле 2018 года. Проект был реализован «Газнефтесервисом». Общий объем инвестиций Volga Gas в российские проекты в 2017 году составил 1 млрд руб.

В 2019–2020 годах «Газнефтесервис» инициировал банкротство «Энгельсского резервуарного завода», но затем отозвал заявление. Завод был ликвидирован в 2021 году.

В 2024 году выручка ООО «Газнефтесервис» составила 966 млн руб., в 2023 году — 1 млрд руб. С 2021 года оборот компании снижается. Последняя прибыль была зафиксирована в 2023 году - 222 млн руб., а затем предприятие понесло убытки в 206 млн руб.

Нина Шевченко