В Пензе объединили уголовные дела депутата гордумы Олега Фомина

Уголовные дела о мошенничестве в отношении бизнесмена, экс-депутата Пензенской городской думы Олега Фомина объединили в одно производство. Информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СКР Пензенской области Ивана Свечникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

«Ущерб, причиненный Фоминым и иными фигурантами, составляет не менее 146 млн руб. В ходе расследования на имущество обвиняемых — недвижимость, транспортные средства на сумму свыше 146 млн руб. — наложили арест»,— рассказал полковник юстиции.

Олег Фомин дважды был депутатом гордумы. Транспортные компании предпринимателя — ООО «Транспорт Пензы», ООО «Дилижанс Экспресс», ООО «Дилижанс Групп», ООО «Кузнецкая транспортная компания» и ООО «Дилижанс Авто 7» — по сей день осваивают большую часть бюджета Пензенской области на пассажирские перевозки. Ныне организациями владеет брат фигуранта, также бывший депутат гордумы, Андрей Фомин.

Ранее Олегу Фомину выдвинули обвинение в выводе порядка 900 млн руб. при банкротстве саратовского авиазавода — на данный момент дело не дошло до суда. В одно производство объединили дела о мошенничестве при банкротстве СМУП «Пензалифт» и незаконном возмещении НДС за покупку автобусов на деньги, предположительно также мошеннически полученные при банкротстве Волгоградского судостроительного завода. Господин Фомин находится под домашним арестом.

Дарья Васенина