Депутат астраханской облдумы Евгений Бабушкин был ранен в зоне СВО
Депутат астраханской облдумы от ЛДПР Евгений Бабушкин получил ранение в ходе СВО. Сейчас он проходит лечение и восстановление в военном госпитале в Подмосковье, сообщили в пресс-службе главы региона.
Вице-губернатор Павел Паутов навестил раненого на СВО депутата астраханской облдумы Евгения Бабушкина
Фото: Администрация губернатора Астраханской области
Павел Паутов, руководитель администрации губернатора Астраханской области, навестил господина Бабушкина и отметил, что ему нужен длительный курс реабилитации. Сам депутат признался, что ему приятны внимание и поддержка со стороны правительства региона.
Евгений Бабушкин — депутат Думы Астраханской области седьмого созыва, член партии ЛДПР. Входит в состав комитета по законотворческой деятельности и комитета по социальной политике. Является замруководителя фракции ЛДПР. На СВО ушел добровольцем в октябре 2022 года.