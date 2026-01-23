Депутат астраханской облдумы Евгений Бабушкин был ранен в зоне СВО

Депутат астраханской облдумы от ЛДПР Евгений Бабушкин получил ранение в ходе СВО. Сейчас он проходит лечение и восстановление в военном госпитале в Подмосковье, сообщили в пресс-службе главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Павел Паутов навестил раненого на СВО депутата астраханской облдумы Евгения Бабушкина

Фото: Администрация губернатора Астраханской области Вице-губернатор Павел Паутов навестил раненого на СВО депутата астраханской облдумы Евгения Бабушкина

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Павел Паутов, руководитель администрации губернатора Астраханской области, навестил господина Бабушкина и отметил, что ему нужен длительный курс реабилитации. Сам депутат признался, что ему приятны внимание и поддержка со стороны правительства региона.

Евгений Бабушкин — депутат Думы Астраханской области седьмого созыва, член партии ЛДПР. Входит в состав комитета по законотворческой деятельности и комитета по социальной политике. Является замруководителя фракции ЛДПР. На СВО ушел добровольцем в октябре 2022 года.

Марина Окорокова