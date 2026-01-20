Билет в культурную зону

Волжский районный суд Саратова приговорил бывшего учредителя московского ООО «Вито-Строй» к трем годам лишения свободы за дачу взятки при реконструкции саратовского театра оперы и балета. С сентября 2020 года компания выступала субподрядчиком и должна была закупить сценическое оборудование на 165 млн руб. По версии следствия, деньги предназначались главному инженеру театра за ускоренное согласование изменений в госконтракте и одобрение поставляемого оборудования, значительная часть которого впоследствии так и не была найдена.

Экс-владелец субподрядчика, который должен был поставить оборудования для театра оперы и балета в Саратове, осужден

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Волжский районный суд Саратова вынес приговор бывшему учредителю московского ООО «Вито-Строй» Константину Тимошенко. Он признан виновным в даче взятки в размере более 1 млн руб. главному инженеру Саратовского академического театра оперы и балета Александру Колесникову (ч. 5 ст. 291 УК РФ) при реконструкции госучреждения, сообщили в прокуратуре региона. Ранее отмечалось, что Тимошенко вину не признал.

Театр оперы и балета в Саратове, построенный в 1865 году, признан объектом культурного наследия регионального значения. В 1962 году здание капитально реконструировали. В начале 2000-х на фасаде здания начали появляться трещины. В апреле 2018 года тогдашний губернатор Валерий Радаев заявил, что существует вероятность сноса театра и строительства нового здания, что обошлось бы в 2,5 млрд руб. Экс-министр культуры области Татьяна Гаранина уточнила, что при необходимости демонтажу подвергнутся лишь отдельные части — входная группа с колоннами и камерный зал, известный как «голубая гостиная». Большая часть здания, включая Большой зал, должна остаться нетронутой. Отмечалось, что разные части театра были возведены в разные периоды, и под некоторыми помещениями отсутствует фундамент, что усложняет их сохранение. Ранее планировалось начать реконструкцию в 2019 году, однако участие в федеральной программе не удалось реализовать.

Конкурс на сохранение ОКН с начальной максимальной ценой в 1,58 млрд руб. был объявлен в феврале 2020 года. Он не состоялся, поскольку заявок не поступило. Впоследствии объявлялись еще несколько аукционов, последний прошел в июле того же года, а в августе был заключен контракт стоимостью 1,6 млрд руб. с московским ООО «Адепт-Строй». Компания обязалась завершить реконструкцию к 25 декабря 2022 года (позже стало известно, что исполнение затягивается еще на год). К работе она привлекла субподрядчика – ООО «Вито-Строй» из Москвы, которое с 2019 года учреждал Константин Тимошенко. По договору компании полагалось 233,1 млн руб.

Согласно смете, «Вито-Строй» должна была поставить в театр оборудование на 165 млн руб.

В августе 2021 года Тимошенко передал бизнес сыну Глебу Тимошенко. В декабре того же года появились первые сообщения кредиторов о признаках несостоятельности компании. Дело о банкротстве, инициированное ООО «СК Гранит» в 2022 году, завершили спустя год из-за отказа кредитора от иска. Новое было начато в апреле 2024 года, весной 2025-го «Вито-Строй» признали банкротом и открыли конкурсное производство, которое продлили в сентябре. Один из кредиторов – банкротящееся ООО «Адепт-Строй» - заявил о требованиях в 32,5 млн руб. Выручка «Вито-Строй» по итогам 2024 года составила 37 млн руб., чистая прибыль 540 тыс. руб.

В 2023 году губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что реконструкция до конца года не завершится. Причины затягивания (отсутствие проектных решений, нехватка рабочих, сложности с документами) глава региона назвал «искусственными» и анонсировал уголовные дела.

Летом того же года господин Бусаргин объявил о намерении расторгнуть контракт с ООО «Адепт-Строй» и потребовать взыскания неустойки за срыв сроков. За нарушения подрядчика неоднократно штрафовали, в том числе за взятку сотруднику УФСБ в 2021 году – общая сумма превысила 200 млн руб. На портале ЕИС «Закупки» 10 ноября 2023 года было указано об одностороннем отказе региона от обязательств по договору. Причиной стало окончание действия лицензии у генподрядчика на работу с объектами капитального строительства. Руководитель ООО «Адепт Строй» Михаил Варлахин сообщал, что продление лицензии невозможно из-за прекращения подписания передаточных актов чиновниками.

В ноябре 2024 года правительство отсудило у «Адепт-Строя» около 1 млрд руб. за срыв сроков, сообщал Роман Бусаргин.

В январе 2024 года под следствие попал экс-глава комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роман Карякин. По версии следствия, в 2020 году он оплатил оборудование для театра, которое не было поставлено. Ущерб составил 165 млн руб. В ноябре суд признал его виновным и назначил четыре года колонии общего режима.

В августе 2023 года УКС подала иск к «Адепт-Строю» на 500 млн руб. из-за пропажи 423 единиц сценического и технического оборудования. Дело дошло до кассации, которая в апреле 2025 года отказала чиновникам в удовлетворении иска. За месяц до решения Счетная палата РФ опубликовала отчет, в котором говорилось об утрате подрядчиком оборудования на сумму 230 млн руб. для саратовского театра оперы и балета. Часть оборудования, оцененная в 244,6 млн руб., была возвращена заказчику, однако остальная часть, также принадлежащая театру, пропала.

В июне прошлого года «Адепт-Строй» предъявил региональному УКС счет на 3,2 млрд руб.

Также в марте главный инженер театра Александр Колесников оказался фигурантом уголовного дела о взятке. По версии следствия он получил от представителя «Вито-Строй» 1,6 млн руб. из обещанных 2 млн. Деньги предназначались за ускоренное согласование изменений в контракт и получение положительных рекомендаций по поставляемому оборудованию. В августе суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

Дело взяткодателя Константина Тимошенко поступило в суд в декабре 2025 года. Теперь ему назначили три года лишения свободы в аналогичном режиме. Связаться с защитой подсудимого «Ъ» не удалось.

В 2025 году театр оперы и балета был законсервирован. Работы провело ООО «РНК Наследие» за 23,4 млн руб. В июне стало известно, что эта же компания к февралю 2026 года разработает проект противоаварийных работ ха 10,3 млн руб. В декабре со здания театра сорвало крышу из-за штормового ветра, на ее восстановление выделили 1,3 млн руб.

