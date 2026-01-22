Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Министром сельского хозяйства Саратовской области стал Василий Котов

На пост министра сельского хозяйства Саратовской области назначен Василий Котов, ранее занимавший должность первого заместителя. Он приступил к обязанностям 22 января после подписания соответствующего документа губернатором Романом Бусаргиным, сообщил Telegram-канал «Пул Z 64».

Фото: t.me / pool_64

Господин Котов занял пост, освободившийся после отставки Романа Ковальского, который возглавлял министерство пять лет. Он ушел с должности по собственному желанию.

Новый глава ведомства Василий Котов - уроженец Волгоградской области. Ранее он работал в коммерческих структурах, высшее образование получил в Саратове в 2006 году. С февраля 2022 года по ноябрь 2024-го был главой Ровенского района Саратовской области. До этого с 2013 года руководил сельхозпредприятием ООО СПК «БиоПром», сейчас директором и соучредителем фирмы является Анна Котова (доля 40%). Еще 40% уставного капитала принадлежат Шамилю Болатову и 20% — Рафаэлю Болатову.

В 2005 году господин Котов вместе с Анастасией Моцарь учредили ООО «Финэкс», которое предоставляло услуги для бизнеса. В 2011 году организация была ликвидирована. С 2008 года мел 50% доли в открытой в 2005 году ООО «Партенеравто», занимавшейся грузоперевозками. В 2015 году компания закрылась.

Нина Шевченко