Суд взыскал 145 млн руб. с подрядчика волгоградского ФКР после отмены контрактов

Прокуратура Волгоградской области добилась признания недействительными девяти контрактов, заключенных региональным фондом капремонта с подрядной организацией ООО «ОКА». Решение областного Арбитражного суда от 8 октября 2025 года, вынесенное по иску прокуратуры, подтвердил Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове.

Суд взыскал 145 млн руб. с подрядчика Фонда капремонта после отмены торгов и контрактов

Фото: vk.com / fond34kapremont Суд взыскал 145 млн руб. с подрядчика Фонда капремонта после отмены торгов и контрактов

Суд признал недействительными торги и договоры между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и ООО «ОКА» из-за использования недостоверных данных при включении компании в реестр квалифицированных подрядчиков. Подрядчик представил фиктивные документы, подтверждающие наличие опыта и квалифицированных специалистов в штате.

В результате незаконного участия в аукционах ООО «ОКА» заключило контракты с Фондом на общую сумму более 360 млн руб. Прокуратура добилась взыскания с компании 145 млн руб., выплаченных по оспариваемым договорам. Кроме того, подрядчик должен вернуть госпошлину 1,4 млн руб. в доход государства.

Судебный акт вступил в законную силу. Исполнение решения взято на особый контроль прокуратурой Волгоградской области.

ООО «ОКА» основано 16 января 1995 года и зарегистрировано в Волгограде по ул. Анагарской, 17. Компания работает на рынке около 30 лет и специализируется на производстве строительно-монтажных работ. Директором с августа 2022 года является Арпине Гукасян. В 2024 году выручка ООО «ОКА» составила 150,3 млн руб., что более чем в 8 раз превышает показатель 2023 года (18,1 млн руб.). Чистая прибыль также выросла — с 4,9 млн до 29,5 млн руб.

Марина Окорокова