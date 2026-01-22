Судно пришвартовалось в суде

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с астраханского судостроительного завода «Лотос» 170 млн руб. в пользу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» за срыв сроков поставки сухогруза проекта RSD49 «Каспийский берег». Неустойка стала уже второй по контракту, который стороны, в том числе лизингополучатель ПАО «Астраханский порт», заключили летом 2023 года — ранее суд присудил заводу еще 57,84 млн руб. В итоге строительство судна, начатое в 2017 году, обошлось верфи в 228 млн руб. только в виде штрафов. При этом сам сухогруз, хотя и прошел ходовые испытания в декабре 2025 года, до сих пор не передан заказчику — ПАО «Астраханский порт», связанному с иранскими инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сухогруз «Каспийский берег» начали строить в 2017 году

Фото: Объединенная судостроительная корпорация Сухогруз «Каспийский берег» начали строить в 2017 году

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с астраханского судостроительного завода «Лотос» 170 млн руб. в пользу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) за срыв сроков поставки сухогруза устояло в апелляции. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил постановление без изменения 22 января.

Многофункциональный сухогруз «Каспийский берег» проекта RSD49 начали строить в апреле 2017 года на астраханской верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) – производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС) в Нариманове, сообщала пресс-служба губернатора Астраханской области. Судно возводилось по заказу судоходной компании «Аншип» из Краснодарского края по лизинговой схеме, а лизингодателем выступало ЗАО «Гознак-лизинг». Разработчиком проекта было Морское инженерное бюро из Санкт-Петербурга.

В декабре 2022 года совет директоров ПАО «Астраханский порт» одобрил приобретение сухогруза RSD49 за 1,1 млрд руб., сообщало агентство «ПортНьюс». Для финансирования сделки планировалось привлечь кредит в размере 845 млн руб. от «Сбербанка». В августе 2023 году ССЗ «Лотос», заказчик ГТЛК и лизингополучатель «Астраханский порт» заключили контракт стоимостью 1,2 млрд руб. на поставку судна. Согласно договору, передача сухогруза заказчику была назначена на 22 марта 2024 года. В ноябре 2023 года стороны подписали соглашение, которое утвердило график строительства. Планировалось провести швартовые испытания в феврале 2024 года.

Суда серии RSD49 имеют второй ограниченный район плавания РС и предназначены для перевозки различных типов грузов, включая навалочные, зерновые, лесные, крупногабаритные и опасные грузы. Сухогрузы RSD49 относятся к классу «Волго-Дон макс» по классификации МИБ. Они могут эксплуатироваться на внутренних водных путях. Отличительной чертой проекта является наличие среднего трюма длиной 52 метра, что позволяет перевозить негабаритные грузы, такие как трубы больших диаметров для газо- и нефтепроводов, в прямых рейсах Европа-Каспий.

В октябре 2023 года губернатор Игорь Бабушкин сообщал, что государственная иранская судоходная компания IRISL инвестировала 600 млн руб. в развитие «Астраханского порта», контрольный пакет акций которого находится в собственности иранского бизнеса. Также глава региона объявил, что срок завершения строительства судна проекта RSD49 запланирован на март 2024 года.

Спуск «Каспийского берега» на воду состоялся 13 марта 2024 года, сообщала пресс-служба ОСК. Затем сухогруз отправили на достройку. О том, что строительство судна находится на финальной стадии, ОСК ЮЦСС сообщила 3 декабря 2025 года. Ходовые испытания завершились 10 декабря, уточнили в Российском морском регистре судоходства (РМРС).

Спор из-за срыва сроков поставки судна между ГТЛК и ССЗ «Лотос» был дважды. Первый начался в мае 2024 года. Заказчик заявил требования о взыскании неустойки за нарушение этапов работ и срока передачи судна. В ГТЛК указывали, что «Лотос» допустил просрочку по всем ключевым стадиям строительства. Размер заявленных санкций с учетом уточнений превысил 270 млн руб.

Представители завода факт задержки не отрицали, однако указывали, что спуск судна на воду был сорван по независящим от него причинам — из-за аномально низкого уровня воды в Волге. По мнению ответчика, это обстоятельство исключало его вину и должно было повлечь перенос всех последующих этапов.

Суд частично согласился с этой позицией и пришел к выводу, что задержка спуска судна действительно была вызвана форс-мажорными обстоятельствами и не может влечь начисление неустойки. Вместе с тем суд признал обоснованными требования о взыскании неустойки за нарушение сроков швартовых и ходовых испытаний, а также за просрочку передачи судна. В результате с завода было взыскано 57,84 млн руб. Решение не обжаловалось.

Во втором деле, начавшемся в июне 2025 года, ГТЛК потребовала взыскать с ССЗ «Лотос» оставшуюся часть договорной неустойки. Компания указала, что сухогруз так и не был передан, а общая сумма санкций по контракту ограничена 25% его цены — 300 млн руб. С учетом ранее взысканных сумм истец заявил требования на 169,68 млн руб., включая 153 млн руб. за просрочку передачи судна и 16,68 млн руб. за нарушение отдельных этапов работ.

Ответчик вновь просил снизить размер штрафа как явно несоразмерный последствиям нарушения обязательств. Однако суд указал, что условия о санкциях были согласованы сторонами при заключении контракта, а доказательства их несоразмерности представлены не были. В итоге требования ГТЛК были удовлетворены в полном объеме. Также судостроительный завод обязали уплатить госпошлину в 1,3 млн руб. Апелляционная инстанция согласилась с выводами Арбитражного суда Москвы.

Нина Шевченко