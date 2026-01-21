Почетные граждане Саратовской области смогут бесплатно ездить в санаторий

В законы Саратовской области, касающиеся льготных статусов, вносятся поправки. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по социальной политике.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева сообщила, что в пять региональных законов необходимо внести поправки: два из которых касаются порядка установления льготных статусов, а три регулируют предоставление мер социальной поддержки.

В прошлом году Банку России предоставлено право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания «Ветеран труда федерального значения». Поэтому соответствующие правки необходимо внести и в региональное законодательство.

Другое предложение по изменению областного законодательства касается категории пенсионеров из числа работавших в сельских муниципальных организациях здравоохранения, которые до сих пор проживают в сельской местности или рабочих посёлках. С 1 апреля 2026 года законопроектом предлагается назначать льготу с даты обращения за ней.

Также изменения вносятся в части социальной поддержки граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Саратовской области». Закон области «О Почетном гражданине Саратовской области» принят еще в 1997 году, а потому многие формулировки устарели, требуют адаптации к современным условиям и терминологии. Помимо этого, для почётных граждан Саратовской области изменяется подход к расчету стоимости возмещения расходов на санаторно-курортное лечение. Эту компенсацию почётным гражданам предлагают проводить так же, как и для других категорий льготников. Для адаптации к изменяющимся условиям предоставления компенсации за санаторно-курортное лечение предусмотрен переходный период.

Татьяна Смирнова