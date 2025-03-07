Главные новости за 3 – 7 марта. Саратов, Волгоград, Астрахань, Пенза

И.п. главы Саратова Михаил Исаев объявил выговор замначальника горадминистрации по строительству Павлу Шаповалову. Причиной стало несвоевременное выполнение поручений, данных в ходе личного приема граждан.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поставил Пензенскую область в пример в части инфраструктуры. Он отметил, что в части реализации инфраструктурных проектов регион каждый год находится в «зеленой зоне».

В Саратовской области не исполнена тысяча решений судов о выдаче квартир сиротам. В 2024 году выявлено 55 нарушений, в суды предъявлены 23 иска, внесено 14 представлений, привлечено 11 должностных лиц к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела — такие данные привел замначальника управления прокуратуры Саратовской области Иван Гусев на заседании в облдуме.

Максим Леонов лишился приставки и.п. и стал главой Энгельсского района.

Экс-глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов предстанет перед судом по обвинению в растрате 500 тыс. руб.

В Саратове власти направят на строительство детсада 251 млн руб. Объект возведут в микрорайоне Иволгино Волжского района.

На территории Саратовской области в рамках нового нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Семья» модернизируют 15 учреждений культуры.

Глава СКР Александр Бастрыкин хочет знать, почему в Волгограде не отлавливают собак, нападающих на прохожих. Со слов заявителей, стая животных долгое время обитает около детского медучреждения.

В Саратове директор фирмы пойдет под суд за коммерческий подкуп. По данным Заводского райсуда, речь идет о руководителе ООО «ТГС-Строй» Алексее Шаркове. Дело поступило на рассмотрение 3 марта.

В Волгограде восстановят здание детсада, построенное в 1982 году. Ремонт предстоит провести в корпусе МОУ детский сад № 367 Красноармейского района.

В Пензенской области ООО «Заря» применяло пестициды с нарушениями.

В Саратове признали аварийным двухэтажный дом на ул. Вавилова, 51. По данному адресу располагается особняк К.Ф. Мюфке.

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде. Со заявителей, в доме протекает кровля, на стенах можно наблюдать трещины, инженерные системы изношены.

В Петровске появится крупный завод по переработке зерна. Компания «Вип-Универсал Агро» направит на строительство и запуск завода 1 млрд руб.

Председатель СКР требует доложить, почему не ремонтируют аварийный мост под Саратовом.

Власти Волгограда намерены модернизировать 21 остановку общественного транспорта. На всем протяжении шоссе Авиаторов уже скоро можно будет наблюдать современные конструкции из металла и закаленного стекла с удобными деревянными лавочками и урнами.

Против сотрудника саратовского вуза возбудили дело за получение взятки.

Прокуратура начала проверку после схода с крыши снежных масс на пожилую саратовчанку. Происшествие случилось на ул. Чапаева/Московская.

Против саратовчанки возбудили дело за разглашение данных расследования.

Саратовские власти хотят выделить еще 35,9 млн руб. на капремонт стадиона «Сигнал». В минувшем году в рамках первого этапа специалисты сделали освещение футбольного поля и стадиона, заасфальтировали беговые дорожки, привели в порядок административно-бытовой корпус.

В Пензе прокуратура начала проверку после падения ребенка с седьмого этажа.

В пензенском Кузнецке хотят благоустроить аллею новорожденных за 5,6 млн руб. Она находится по ул. Ленина, вдоль детской больницы.

Росприроднадзор добился взыскания с волгоградского «Водоканала» долгов по НВОС.

Главой астраханского агентства по делам молодежи стал Александр Голобоков.

В Астрахани возбудили дело против гендиректора фирмы за сокрытие 3,9 млн руб.

В Энгельсском районе подготовят перспективный план развития уличного освещения.

Главой службы занятости Пензенской области стал Михаил Панкратов.

В Новоузенске возбудили дело о злоупотреблениях при строительстве поликлиники. До заключения контракта ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства» несколько раз проводило аукционы в связи с нарушениями.

В Саратовской области и.о. министра образования назначен Александр Пажитнев.

Суд наказал саратовчанку за похищение более 800 тыс. у очарованных женщин. Как выяснилось, с июля 2022 по июнь 2024 года фигурантка путем обмана похищала деньги у женщин, играя на их романтических чувствах.

В Тамалинском районе Пензенской области отремонтируют дорогу за 90 млн руб.

Против саратовского минздрава возбудили дело после закупки лекарств. Выяснилось, что некоторые препараты закупались сверх потребности.

Против астраханца возбудили дело о краже природного газа.

В Пензенской области по нацпроекту проведут капремонт в 15 школах.

Глава Энгельсского района Максим Леонов в ходе заседания собрания актива раскрыл планы муниципального образования на текущий год. В 2025 году специалисты продолжат модернизировать сеть дорог, улучшать транспортную доступность. Местный бюджет потратит на ремонт дорог около 200 млн руб. Также специалисты займутся капремонтом подвижного состава в МУП «Энгельсэлектротранс».

В Саратовской области медиков с опозданием ставят на жилищный учет.

В Энгельсе на ремонт коллектора направят 180 млн руб.

Директора пензенского МКП «Пачелмское» оштрафовали за скопление отходов. Площадь загрязненной территории составила 13,9 тыс. кв. м.

В Саратове возбудили дело после массового ДТП с погибшим в Гагаринском районе.

В Пензенской области закрыли проезд по мосту через Суру до марта 2026 года.

В Астраханской области новый нацпроект поможет снизить аварийность на дорогах. Он нацелен, в частности, на снижение числа погибших и раненых на дорогах.

С волгоградки взыскали 450 тыс. в пользу инвалида, ставшего жертвой мошенников. Пострадавший в течение долгого времени собирал деньги на реабилитацию.

В Астрахани возбудили дело против ИП за незаконную покупку 2,2 т рыбы.

Энгельсскому кирпичному заводу не разрешили добывать сырье на берегу Волги.Комитет по управлению имуществом (КУИ) Саратовской области настаивает на том, что наличие полезных ископаемых здесь не доказано, суд с аргументами ведомства согласился.

Суд признал астраханскую ТЭЦ «Северная» несостоятельной. Общая сумма требований кредиторов составила 566 млн руб.

Нина Шевченко