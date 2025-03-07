Прокуратура начала проверку после схода с крыши снежных масс на саратовчанку

Прокуратура Кировского района Саратова приступила к проверке по факту травмирования пешехода в результате схода снежных масс. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, 66-летняя женщина пострадала при сходе с крыши снежных масс сегодня, в пятницу, на ул. Чапаева/Московская. Ее доставили в медучреждение.

В ходе проверки прокуратуре предстоит оценить соблюдение законодательства в сфере ЖКХ и благоустройства. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования. Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов