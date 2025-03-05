В Пензенской области по нацпроекту проведут капремонт в 15 школах

В Пензенской области в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» проведут капремонт в 15 школах. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко.

По словам господина Мельниченко, еще 8,5 тыс. учеников будут заниматься в обновленных классах. Губернатор подчеркнул, что уже модернизировали учебные заведения в поселке Шемышейка и селах Никульевка, Знаменское и Высокое Башмаковского района, причем с опережением графика.

Олег Мельниченко отметил: в шести учебных заведениях Пензенской области, включая школу № 1 Пачелмы и школу в селе Норовка Нижнеломовского района, капремонт только начался. Губернатор добавил, что специалисты завершат модернизацию Губернаторского казачьего кадетского корпуса и приступят к реконструкции спортзала и созданию автодрома в Башмаковском многопрофильном техникуме.

Павел Фролов