В Астрахани возбудили дело против гендиректора фирмы за сокрытие 3,9 млн рублей

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил уголовное дело о сокрытии более 3,9 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), в отношении гендиректора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант сокрыл свыше 3,9 млн руб. фирмы, которая занимается перевозками, с июля по октябрь минувшего года. При этом ему было известно о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФНС. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов