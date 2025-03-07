В Энгельсском районе подготовят перспективный план развития уличного освещения

И.п. главы Энгельсского района Максим Леонов в ходе встречи с директором МБУ «Энгельсгорсвет» Леонтием Ульяновым обсудил организацию уличного освещения на городских улицах. Он поручил как можно скорее подготовить перспективный план развития освещения.

Господин Леонов затронул проблемные точки. По его словам, МБУ «Энгельсгорсвет» обслуживает свыше 415 км воздушных линий уличного освещения. Это более 12,5 тыс. светильников и 74 светофора.

Максим Леонов напомнил, что в Энгельсе работает «умное освещение». В настоящее время в городе 171 пункт управления, благодаря чему специалисты контролируют все параметры онлайн. Господин Леонов подчеркнул: до конца текущего года свыше 200 камер МБУ «Энгельсгорсвет» должны стать неотъемлемой частью эффективной системы видеонаблюдения.

Павел Фролов