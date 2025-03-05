Против астраханца возбудили дело о краже природного газа

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело о краже природного газа (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ) в отношении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, с августа 2024 по январь 2025 года фигурант осуществил несанкционированную врезку в сетевой газопровод. Он похитил природный газ на сумму более 110 тыс. руб.

Подозреваемому принадлежит автосервис на ул. Красная Набережная в Кировском районе Астрахани. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов