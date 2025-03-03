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И.п. главы Саратова объявил выговор замглавы горадминистрации по строительству

И.п. главы Саратова Михаил Исаев объявил выговор замначальника горадминистрации по строительству Павлу Шаповалову. Причиной стало несвоевременное выполнение поручений, данных в ходе личного приема граждан. Об этом господин Исаев сообщил в своем Телеграм-канале.

Михаил Исаев провел рабочее совещание, участниками которого стали заместители и руководители структурных подразделений администрации, а также главы районов Саратова. По его словам, Павлу Шаповалову 15 февраля на личном приеме по обращению гражданина было поручено отправиться на место вместе с заявителями, чтобы разобраться с возникшими вопросами. До настоящего времени замглавы горадминистрации по строительству поручение не выполнил, в связи с чем получил выговор.

Господин Исаев отметил: жители Саратова неоднократно обращались к властям с жалобами по поводу проведения земляных работ, ограждения котлованов. Он призвал ресурсников к наведению порядка, поручил комитету муниципального контроля жестко пресекать нарушения. И.п. главы Саратова подчеркнул, что нарушители понесут ответственность. Михаил Исаев напомнил, что в текущем году предстоит большая работа в части сноса расселенного аварийного жилья, освобожденного от прав третьих лиц.

Павел Фролов