Глава СКР хочет знать, почему не ремонтируют аварийный мост под Саратовом

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению жителей п. Дачного в Энгельсе о нарушении их прав и принятом по итогам решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее проживающие в Дачном граждане в обращении к господину Бастрыкину рассказали, что единственный понтонный мост через озеро Став, который соединяет поселок с объектами социальной инфраструктуры, находится в аварийном состоянии. На это указывают прогнившие деревянные основания. Жители населенного пункта считают, что мост может полностью разрушиться.

Авторы обращения опасаются за безопасность детей, которые каждый день используют переправу по дороге в школу. Граждане обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов