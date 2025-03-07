В пензенском Кузнецке хотят благоустроить аллею новорожденных за 5,6 млн рублей

В Кузнецке Пензенской области городское управление ЖКХ приступило к поиску подрядчика, который займется благоустройством аллеи новорожденных по ул. Ленина, вдоль детской больницы. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Стартовая стоимость проекта — 5,6 млн руб. Денежные средства на благоустройство направят из местного бюджета. Итоги аукциона станут известны 18 марта. Все работы необходимо завершить до 31 июля текущего года.

Для благоустройства рекомендованы такие виды работ, как валка деревьев, корчевка пней и вывоз мусора. Подрядной организации предстоит заасфальтировать участок, установить бордюр, заняться освещением и провести озеленение участка.

Павел Фролов