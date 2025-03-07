Против сотрудника саратовского вуза возбудили дело за получение взятки

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова возбудил уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудника вуза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, проживающая в Саратове женщина, которая занимается пошивом одежды, передала фигуранту 400 тыс. руб. в качестве взятки за общее покровительство. Также подозреваемому предстояло решить вопрос с поставками формы для студентов.

Следователи задержали сотрудника вуза в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Суд отправил фигуранта под домашний арест.

Павел Фролов