Глава СКР хочет знать, почему не отлавливают собак, нападающих на волгоградцев

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василий Семенов также доложит о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в обращении к господину Бастрыкину граждане рассказали о бездействии в части отлова бродячих собак в Тракторозаводском районе Волгограда. Со слов заявителей, стая животных долгое время обитает около детского медучреждения.

Собаки демонстрируют агрессивное поведение. Например, в ноябре минувшего года они набросились на женщину и укусили ее за ногу, в результате чего ей потребовалась помощь медиков. Волгоградцы обращались в различные инстанции, но безрезультатно. Они опасаются за безопасность детей.

Павел Фролов