В Саратове директор фирмы пойдет под суд за коммерческий подкуп

Заводской районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204 УК РФ) в отношении 37-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 17 сентября минувшего года фигурант, являясь директором одной из организаций, передал 30 тыс. руб. в качестве денежного вознаграждения специалисту отдела экономический безопасности другой организации за содействие в беспрепятственной приемке фактически не выполненных работ на объектах, владельцем которых является ПАО «Саратовнефтепродукт». В случае с указанной суммой речь идет о первой части от обещанных 3,9 млн руб.

Прокуратура Заводского района Саратова утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов