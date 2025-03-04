И.п. главы Энгельсского района озвучил планы по развитию МО в 2025 году

И.п. главы Энгельсского района Максим Леонов в ходе заседания собрания актива раскрыл планы муниципального образования на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Господин Леонов назвал первостепенной задачей обеспечение устойчивого экономического роста. Он указал на необходимость привлечения инвестиций. Соответствующий вопрос держит на особом контроле губернатор Роман Бусаргин. Также Максим Леонов подчеркнул, что до конца нынешнего года должен появиться документ территориального планирования и градостроительного зонирования Энгельса. В его формировании задействовано министерство строительства и ЖКХ области. Документ даст возможность выявить стратегические направления развития города на ближайшие 20 лет.

По словам Максима Леонова, в 2025 году специалисты продолжат модернизировать сеть дорог, улучшать транспортную доступность. Местный бюджет потратит на ремонт дорог около 200 млн руб. В части транспортного обеспечения в текущем году сохранится применение регулируемого тарифа на некоторых маршрутах общественного транспорта. В соответствии с муниципальной программой появятся свыше 30 новых остановочных павильонов.

Максим Леонов отметил: с этого года специалисты займутся капремонтом подвижного состава в МУП «Энгельсэлектротранс». Соответствующие работы будут проводиться в течение пяти лет. Он сообщил и о намерении властей создать специализированное муниципальное учреждение, задачей которого станет повышение уровня благоустройства.

В ходе своего выступления на заседании актива господин Леонов обратил внимание и на развитие сельских поселений. Речь идет об устройстве уличного освещения, ремонте дорог, модернизации систем водоснабжения, капремонте артезианских скважин, реконструкции котельных, сетей теплоснабжения.

И.п. главы Энгельсского района затронул также сферу образования. К настоящему времени на уровне муниципалитета разработана программа по ремонту учреждений соцсферы. Максим Леонов напомнил о поручении губернатора повысить качество организации горячего питания. Он назвал важной задачей привлечение молодых специалистов в образование, здравоохранение, реальный сектор экономики.

Что касается планов по развитию культуры, молодежной политики и спорта, в нынешнем году Энгельсский район принимает участие в реализации ряда федеральных проектов. Например, на 2025 год запланирован первый этап капремонта Энгельсского краеведческого музея. На это выделено 25,5 млн руб. из федерального и регионального бюджетов и 20 млн руб. из местного бюджета. Также направят денежные средства на создание современного пространства центральной городской библиотеки. В рамках программы «Регион для молодых» обеспечивают современным оснащением Дом молодежи на ул. Телеграфная и подростковый молодежный клуб «Орленок».

Павел Фролов