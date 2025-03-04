Директора пензенского МКП «Пачелмское» оштрафовали за скопление отходов

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в ходе проверки обнаружило нарушения природоохранного законодательства в деятельности МКП «Пачелмское». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты управления выявили скопление отходов на земельном участке, владельцем которого является МКП «Пачелмское». Площадь загрязненной территории составила 13,9 тыс. кв. м.

Росприроднадзор вынес в отношении директора указанного предприятия постановление об административном нарушении (ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ). Его обязали выплатить штраф в 25 тыс. руб.

По данным Rusprofile, МКП «Пачелмское» зарегистрировано в Пачелмском районе Пензенской области в июне 2007 года. Основным видом деятельности является распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Директором предприятия числится с сентября 2022 года Андрей Шадчнев.

МКП «Пачелмское» являлось поставщиком в 82 госконтрактах на сумму 25 млн руб. и выступало заказчиком в пяти госконтрактах на сумму 2,4 млн руб. В разделе «арбитражные дела» указано 56 дел на 17 млн руб.

Павел Фролов