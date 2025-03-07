В Пензенской области ООО «Заря» применяло пестициды с нарушениями

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения требований законодательства РФ в области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов в Пензенской области в ходе проверки ООО «Заря». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что организация не информировала население о грядущем применении пестицидов и агрохимикатов. Это стало причиной возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении юрлица и ответственного должностного лица.

По итогам рассмотрения этих дел 5 марта организацию оштрафовали на 4 тыс. руб. В случае с ответственным должностным лицом, его обязали выплатить штраф в размере 2 тыс. руб.

Павел Фролов