Тепло обанкротилось

ТЭЦ «Северная», снабжавшая теплом и горячей водой три микрорайона правобережья Астрахани, признана банкротом. Арбитражный суд региона 26 февраля признал организацию несостоятельной. Иск подало ООО «Энергосистема», позднее присоединились другие кредиторы, общая сумма требований составила 566 млн руб. С ноября прошлого года функции ТЭЦ «Северная» выполняет московское ООО «Теплоресурс», этому предшествовали почти два года судебных разбирательств между прежними и новыми арендаторами и городскими властями по вопросу принадлежности стратегического имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТЭЦ «Северная» зарегистрирована в январе 1998 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ ТЭЦ «Северная» зарегистрирована в январе 1998 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Астраханской области признал банкротом АО «Теплоэнергоцентраль — Северная» (ТЭЦ «Северная»), которая обслуживала микрорайоны АЦКК, Молодежный и 6-й микрорайон в Трусовском районе облцентра. На данный момент только в арбитражных судах рассматривается семь исков к ТЭЦ, совокупная сумма требований составляет порядка 566 млн руб.

По данным сайта ресурсоснабжающей организации, ТЭЦ «Северная» зарегистрирована в Астрахани 6 января 1998 года на ул. Мосина, 1. Предприятие работало на основе производственных мощностей с эксплуатационным режимом с 1961 г. при реорганизации путем выделения с ОАО «Астраханбумпром». По данным СМИ, в 2009 г. городские власти намеревались закрыть теплоэнергоцентраль (на тот момент ее собственником являлся Московский индустриальный банк) из-за технического износа. При проверке работы ТЭЦ Ростехнадзор выявил серьезные нарушения, приведшие к убыткам. В 2007 году их сумма составила 25 млн руб., в 2008 — 50 млн руб. Согласно принятому в 2007 году генплану Астрахани, срок эксплуатации ТЭЦ «Северная» планировался до 2017 года. При этом организации требовалась модернизация за 200 млн руб., но средства так и не были найдены.

В 2017 году зарегистрированное по тому же адресу ООО «Энергосистема» заключило договор аренды с АО «ТЭЦ — Северная». За два года теплоэнергоцентраль накопила долг в 446,5 млн руб., указано в акте суда. В январе 2023 года ООО «Энергосистема» подписало договор купли-продажи имущества с московским ООО «Рыбак 2015». После этого ТЭЦ арендует движимое и недвижимое имущество у нового собственника. По данным ЕФРСБ, с 2023 года ТЭЦ «Северная» задолжала арендодателю около 105 млн руб. Среди кредиторов также числятся ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (сумма требований 6,8 млн руб.), ООО «Частная охранная организация „Единство Юг“» (539 тыс. руб.), МУП «Коммунэнерго» (4,9 млн руб.), ООО «Волго-Вятская химическая компания» (190,4 тыс. руб.) и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (183,5 млн руб.). Чистые активы ТЭЦ на конец марта 2024 года составили 994 млн руб. по отрицательной шкале.

В феврале 2024 года находящееся в процессе банкротства ООО «Энергосистема» подало иск в суд с требованием признать АО «ТЭЦ — Северная» несостоятельным.

Конкурсный управляющий ООО Александр Шкарупин намеривался взыскать с должника 511,6 млн руб. с учетом процентов.



Арбитражный суд региона признал сумму требований обоснованными, однако при вынесении решения включил юрлицо в очередь, предшествующую распределению ликвидационной квоты, вместо третьей очереди реестра кредиторов. С постановлением первой инстанции господин Шкарупин не согласился и оспорил его в апелляции в конце октября.

В жалобе конкурсный управляющий указал на то, что суд понизил приоритет требований, сославшись на «фактическую аффилированность» между ООО «Энергосистема» и АО «ТЭЦ — Северная», несмотря на отсутствие юридических подтверждений связи, а также квалифицировал задолженность по аренде как «компенсационное финансирование», что привело к субординации требований. Апеллянт настаивал: долг возник из договоров аренды, исполненных на общих основаниях, а не из схемы спасения должника. Кроме того, он указал на то, что выводы о «фактической аффилированности» и «нестандартном поведении» сторон были сделаны без достаточных доказательств. Однако в декабре Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции, спустя неделю дело вновь было передано в АС Астраханской области.

В апреле прошлого года ООО «Энергосистема» и ООО «Рыбак 2015» судились с прокуратурой региона и мэрией Астрахани. Ведомство и муниципалитет требовали признать договор купли-продажи имущества, которым пользовалась ТЭЦ «Северная», незаконным.

Поводом для этого послужило подозрение в попытке вывода активов, поскольку ранее суд установил аффилированность между ООО «Энергосистема» и АО «ТЭЦ-Северная»; также прокуратура указала на то, что сделка совершена без учета прав муниципалитета на имущество, которое должно находиться в публичной собственности для обеспечения населения теплоснабжением.

В акте суда отмечалось, что иск был подан еще в связи с тем, что «Рыбак 2015» приступил к демонтажу отдельных объектов комплекса. В том же месяце суд наложил запрет на регистрационные действия с предметом сделки. Спор по этому делу все еще продолжается, следующее заседание запланировано на 10 марта 2025 года.

Относительно ТЭЦ «Северная» на рассмотрении Арбитражного суда региона находится еще одно дело. В мае прошлого года ООО «Рыбак 2015» подал иск к предприятию с целью расторгнуть договор из-за неуплаты аренды. Однако в конце октября спор был приостановлен ввиду дела о банкротстве ответчика. Возобновили производство 4 февраля этого года, заседание назначено на 11 марта.

В сентябре суд ввел процедуру наблюдения на ТЭЦ и назначил арбитражным управляющим Георгия Анисимова. Он установил, что восстановить платежеспособность невозможно: задолженность перед кредиторами не погашалась более трех месяцев. В октябре региональное информагентство «Пункт А» сообщало, что ТЭЦ «Северная» лишилась статуса «единственного поставщика». Также издание со ссылкой на администрацию Астрахани указало, что ООО «Рыбак 2015» перезаключило договоры аренды на стратегическое имущество (котельные, сети) с ООО «Теплоресурс». Как заявили в мэрии, в сентябре 2024 года эти компании «инициировали рейдерский захват автоматизированной блочно-модульной котельной, находящейся в аренде у АО „ТЭЦ — Северная“ и являющейся предметом рассмотрения в Арбитражном суде Астраханской области».

В ноябре муниципалитет присвоил ООО «Теплоресурс» статус единой теплоснабжающей организации.



На прошлой неделе суд ввел процедуру банкротства в отношении АО «ТЭЦ — Северная» и утвердил на должность и. о. конкурсного управляющего Романа Аникеева. Ему предстоит провести собрание кредиторов, на котором рассмотрят вопрос об избрании саморегулируемой организации или кандидатуры ликвидатора. Конкурсное производство назначено на полгода — до 12 августа. По истечении этого срока руководство должно представить в суд все сведения о проделанной работе и погашенных долгах.

Соуправляющий партнер INSIGHT Advocates Елизавета Порамонова не исключает риск привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности. «Для этого суду необходимо установить наличие таких обстоятельств, как: доведение компании до банкротства, наличие преднамеренного или фиктивного банкротства, попытки руководителя избежать кризиса, наличие оспоримых сделок и вывода имущества или денег, а также многое другое, что возможно установить в процедуре конкурсного производства»,— отмечает юрист.

Нина Шевченко