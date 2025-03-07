Против саратовчанки возбудили дело за разглашение данных расследования

Марксовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области возбудил в отношении 36-летней женщины уголовное дело о разглашении данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, осенью минувшего года свидетель по уголовному делу о совершении особо тяжкого преступления рассказала о данных предварительного расследования своей знакомой. При этом следователь предупреждал подозреваемую о недопустимости разглашения этой информации.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты занимаются сбором и закреплением доказательств.

Павел Фролов