Пособие на выход

Дело главы района Астраханской области передано в суд

Экс-глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов предстанет перед судом по обвинению в растрате 500 тыс. руб. По данным следствия, ущерб в таком размере был причинен муниципальному бюджету из-за незаконной выплаты выходного пособия сокращенному сотруднику. Чиновник находится под домашним арестом с ноября 2024 г. В деле есть еще один фигурант — начальник управления делами районной администрации, его личные данные следствие не разглашает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава района с момента задержания находится под домашним арестом

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Бывший глава района с момента задержания находится под домашним арестом

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Астраханское следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Красноярского муниципального района Руслана Бисенова. Его обвиняют в растрате в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По этому же уголовному делу обвиняемым проходит экс-начальник управления делами администрации. О ком именно идет речь, следствие не разглашает.

О задержании Руслана Бисенова управление СКР сообщило 21 ноября 2024 года. По данным правоохранителей, чиновник совместно с начальником управления придумал схему, благодаря которой присвоил 471 тыс. руб. из муниципального бюджета. Махинация заключалась в следующем: он ввел в администрации новую должность и утвердил на нее своего подчиненного, а затем упразднил этот пост. При расторжении трудового договора сокращенному сотруднику полагались выплаты выходного пособия.

Экс-глава муниципалитета был задержан астраханским СУ СКР при взаимодействии с региональным УФСБ России. Как ранее сообщал «Ъ — Средняя Волга», в тот же день председатель красноярского райсовета Александр Доронин (ЕР) подал в отставку по собственному желанию. Данный пост он занимал более 10 лет, на сайте муниципалитета все еще указано, что он значится председателем.

Руслан Бисенов возглавлял Красноярский район с 9 июня 2020 года, также он является членом партии «Единая Россия» и входит в состав регионального политсовета. По данным Rusprofile, с сентября 2011 года по декабрь 2016-го был начальником межрайонной ИФНС России № 1 по области.

В конце ноября пресс-служба Кировского районного суда Астрахани сообщала, что на время расследования чиновнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время прокуратура направила дело в Красноярский районный суд, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального СУ СКР. С адвокатом подсудимого связаться не удалось.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что указанная схема не имеет никакой оригинальности, и вопрос кроется только в кадровой манипуляции. «Это дело схоже и аналогично историям „мертвых душ“, когда трудоустраивают людей, которые фактически не выполняют каких-то трудовых функций, а их зарплата переходит в распоряжение должностных лиц. Чаще всего такая категория дел заканчивается осуждением. Если ущерб возмещен фигурантами, то назначают наказание, не связанное с лишением свободы», — прокомментировал юрист.

Нина Шевченко