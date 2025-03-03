В Саратовской области в рамках нацпроекта обновят 15 учреждений культуры

На территории Саратовской области в рамках нового нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Семья» модернизируют 15 учреждений культуры. Об этом сообщает Телеграм-канал «Время Саратовское Z».

В текущем году в регионе подвергнут капремонту Дом культуры в Ивантеевке, четыре библиотеки в Марксе, Саратове и Советском районе, детскую школу искусств Перелюбского района. Также планируется провести капремонт Энгельсского краеведческого музея за два года.

В Саратовской области намерены открыть шесть модельных библиотек. В Саратовской филармонии и музейном комплексе имени Панфилова в Петровске появится современное оборудование.

Павел Фролов