В Петровске появится крупный завод по переработке зерна

В Петровске Саратовской области возведут новый мельничный комплекс. Компания «Вип-Универсал Агро» направит на строительство и запуск завода 1 млрд руб.

Объект построят с нуля, запустить его должны в 2027 году. Благодаря созданию завода удастся тродоустроить 50 человек. Предприятие сможет перерабатывать до 120 тонн зерна в сутки.

В настоящее время специалисты разрабатывают проектную документацию. Объект будет включать в себя оборудование для предварительной очистки зерна.

Павел Фролов