С волгоградки взыскали 450 тыс. в пользу инвалида, ставшего жертвой мошенников

Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры взыскал с 36-летней жительницы областного центра в пользу инвалида, у которого мошенники похитили денежные средства, свыше 450 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению 37-летнего жителя Амурской области, который является инвалидом I группы, прокуратура Центрального района Волгограда выяснила, что с ним связался лжесотрудник банка, который убедил мужчину перевести сбережения на «безопасный» счет. Денежные средства поступили на счет 36-летней волгоградки, которая за вознаграждение передала мошенникам свои персональные данные для оформления банковской карты.

Как установила прокуратура, пострадавший в течение долгого времени собирал деньги на реабилитацию. В этом ему помогали неравнодушные граждане. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд взыскать с указанной женщины необоснованное обогащение, проценты за пользование чужими средствами и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения по мере вступления акта в законную силу.

Павел Фролов