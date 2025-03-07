Росприроднадзор добился взыскания с волгоградского «Водоканала» долгов по НВОС

Росприроднадзор в ходе проверки декларации ООО «Водоканал» за 2022 год обнаружил занижение платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора потребовали от ООО «Водоканал» уточненную декларацию, однако предприятие ее не предоставило. В связи с этим надзорное ведомство попросило суд взыскать с ООО «Водоканал» задолженность и пени на сумму свыше 3,9 млн руб.

Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону Росприроднадзора. Позицию надзорного органа поддержали также апелляционная и кассационная инстанции.

Павел Фролов