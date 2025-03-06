Вице-премьер РФ поставил Пензенскую область в пример в части инфраструктуры

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в режиме видеоконференцсвязи рассказал зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину о темпах реализации в регионе нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам господина Мельниченко, на указанные цели область уже направила из федерального бюджета 3,8 млрд руб. В целом на реализацию нацпроекта выделят свыше 6 млрд руб. В текущем году в регионе приступят к возведению двух школ на 550 и 1100 мест, модернизируют 52 объекта коммунальной инфраструктуры, обустроят 50 общественных территорий. Также в планах ремонт 58 км дорог, более 430 погонных метров мостов, работы на путепроводе в Пензе и завершение реконструкции моста в Лунинском районе.

Марат Хуснуллин поставил Пензенскую область в пример прочим российским регионам. Он отметил, что в части реализации инфраструктурных проектов регион каждый год находится в «зеленой зоне».

Павел Фролов