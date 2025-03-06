Жилищный ответ

В 2024 году выявлено 55 нарушений, в суды предъявлены 23 иска, внесено 14 представлений, привлечено 11 должностных лиц к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела — такие данные привел замначальника управления прокуратуры Саратовской области Иван Гусев на заседании в облдуме, посвященном программе обеспечения жильем детей-сирот. В очереди на получение жилья стоят 2 тыс. человек, для их расселения требуется 7 млрд руб. Депутаты порекомендовали министерству строительства уделять больше внимания работе с застройщиками, а надзорным органам — с недобросовестными чиновниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом десятилетии власти Саратова выдавали квартиры сиротам в Солнечном 2

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ В прошлом десятилетии власти Саратова выдавали квартиры сиротам в Солнечном 2

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

На рабочем совещании в облдуме по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выступил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин. По словам чиновника, на 1 января 2025 года на учете в минстрое состояло порядка 4 тыс. сирот, из которых 2,5 тыс. уже достигли 18 лет и имеют право на жилье. Еще у 1 тыс. граждан такой категории на руках есть решения судов, которые до сих пор не исполнены.

С начала года 305 сирот из 2,5 тыс. согласились на региональные выплаты, предназначенные для приобретения жилья. Еще для 337 человек органы власти уже приобрели жилые помещения, подчеркнул господин Бутылкин. «Необеспеченными жильем остаются 1899 детей-сирот», — рассказал чиновник.

В этом году планируется помочь около тысячи сиротам, им предоставят 200 жилых помещений, 800 социальных выплат. Для этого в бюджете предусмотрены 3 млрд руб. Для обеспечения жильем оставшихся льготников необходимы еще 4 млрд руб. Ежегодно в регионе у 600 сирот, достигших совершеннолетия, возникает право на решение своего жилищного вопроса, подчеркнул господин Бутылкин.

Замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Иван Гусев отметил, что помимо недостаточного финансирования, которое позволяло бы обеспечить всех детей-сирот жилыми помещениями, социальными выплатами, имеет место игнорирование должностными лицами требований законодательства.

"Несмотря на наличие потребности, не заключались контракты и не проводились аукционы по приобретению жилых помещений в Красноармейском, Воскресенском и других районах области", — подчеркнул Иван Гусев. По его словам, в 2022 и 2024 гг. гражданам предоставлены положенные помещения исключительно по решениям суда. Прокурор подчеркнул, что законодательством не предусмотрена необходимость получения соответствующего судебного решения.

Помимо этого, надзорный орган выявил факты приобретения минстроем квартир на вторичном рынке по завышенной цене и не соответствующие реальной рыночной стоимости, создание преимуществ для отдельных предпринимателей и освоение ими бюджетных средств. Результатом этого стал причиненный областному бюджету ущерб — его размер прокурор не уточнил.

Представитель надзорного органа отдельно остановился на качестве предоставляемого сиротам жилья. Так, в Энгельсе прокуратура, Госжилинспекция и Роспотребнадзор нашли ряд нарушений в доме по адресу Волжский проспект, 63. Инспекторы обнаружили нарушение правил эксплуатации и санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем в суд направлено 10 заявлений с требованием к чиновникам предоставить иные, пригодные для проживания квартиры.

В Пугачеве минстрой по договорам найма передал сиротам помещения, которые вовсе отключены от газоснабжения ввиду неисправности оборудования. В результате министр строительства и ЖКХ в марте прошлого года получил представление, напомнил прокурор.

«По итогам проверок только за прошлый год выявлено 55 нарушений, в суды предъявлены 23 иска, внесено 14 представлений, привлечено в итоге 11 должностных лиц к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по данной категории», — подытожил Иван Гусев.

Председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Бурмак («ЕР») предложил сделать запросы в муниципалитеты и выяснить, кто именно из чиновников принял некачественно возведенные дома.

Председатель облдумы Алексей Антонов поблагодарил прокуратуру за столь внимательное отношение к детям-сиротам и выявленные недочеты, которые ни в коем случае нельзя допускать в дальнейшем. Чиновникам также необходимо проанализировать, насколько качественное жилье покупают сироты, выбравшие деньги, и помочь им найти наилучший вариант. Также их жилье должно находиться рядом со всеми необходимыми объектами соцсферы. Опыт прошлых лет показывает, что это не всегда так.

Татьяна Смирнова