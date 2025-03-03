В Астрахани возбудили дело против ИП за незаконную покупку 2,2 т рыбы

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил уголовное дело о приобретении и хранении в целях сбыта более 2,2 тонн немаркированной рыбной продукции (п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант по предварительному сговору приобрел более 2,2 тонн частиковых видов рыбы на 3,5 млн руб. и хранил ее в рыбоперерабатывающем цеху, расположенном в Трусовском районе Астрахани. Продукцию предстояло переработать и сбыть.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УМВД. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов