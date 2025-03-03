В Саратове власти направят на строительство детсада 251 млн рублей

Из бюджета Саратова выделят 251,3 млн руб. на проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Иволгино Волжского района. Соответствующий аукцион объявило МКУ «Капитальное строительство».

Объект на 160 мест будет включать семь групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В двухэтажном детском саду с подземным техническим этажом предусмотрено пребывание детей до 12 часов ежедневно.

Проектные работы предстоит выполнить до 30 августа этого года, построить объект необходимо до 1 декабря 2027 года. Подрядчики могут отправить заявки до 12 марта, итоги торгов станут известны 14 марта.

Павел Фролов