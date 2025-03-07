Главой астраханского агентства по делам молодежи стал Александр Голобоков

Агентство по делам молодежи Астраханской области возглавил Александр Голобоков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Приказ о назначении губернатор Игорь Бабушкин подписал 7 марта. Ранее Александр Голобоков был замминистра физической культуры и спорта Астраханской области.

Кроме того, с 7 марта от должности зампредседателя регионального правительства освобожден Казбек Хадиков. Он переходит на новое место работы в федеральном центре. Господин Бабушкин распорядился наградить Казбека Хадикова медалью «За заслуги перед Астраханской областью».

Павел Фролов