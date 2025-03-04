В Саратовской области медиков с опозданием ставят на жилищный учет

В предоставлении служебного жилья медикам прокуратура неоднократно фиксировала нарушения. Об этом на совещании в облдуме рассказал замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Иван Гусев.

По словам прокурора, проверки доказали, что в некоторых муниципалитетах своевременно не ставят медиков на жилищный учет. Иван Гусев привел Балашов. Так, прокуратура Балашова вносила представление главе муниципального района Павлу Петракову. Надзорное ведомство указало на длительное непредоставление квартир четырем врачебным работникам.

В прокуратуре руководителям муниципалитетов рекомендовали актуализировать нормативную базу. Также не во всех районах медработникам частично компенсируют арендную плату за счет местных бюджетов. По мнению господина Гусева, если подобные решения не проработаны, этот вопрос следует рассмотреть.

Татьяна Смирнова