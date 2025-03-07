Саратовские власти хотят выделить еще 35,9 млн на капремонт стадиона «Сигнал»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе встречи с жителями Энгельсского района затронул тему второго этапа капремонта стадиона «Сигнал». Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Господин Бусаргин обещал дальнейшую поддержку реализации этого проекта со стороны региональной власти. По его словам, на ближайшем заседании облдумы предложат выделить на указанные работы 35,9 млн руб.

В минувшем году в рамках первого этапа специалисты сделали освещение футбольного поля и стадиона, заасфальтировали беговые дорожки, привели в порядок административно-бытовой корпус. В нынешнем году в планах ремонт трибун и подтрибунного помещения, установка хоккейной коробки, укладка резинового покрытия на беговых дорожках.

Павел Фролов